RTÜK üyesi CHP'li Taşcı: 'Esra Erol’da' programının her bölümü yayın ilkelerini yok sayıyor ama ne hikmetse tek bir rapor dahi düzenlenmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, “Esra Erol’da” isimli programın 100 bölümünü inceledikten sonra bir rapor hazırladı. Esra Erol’un yayınlarına başladığı günden bugüne kadar geçen sürede, üst kurul üyelerinin çağrısına karşın “tek bir rapor dahi düzenlenmediği” aktaran Taşcı, programın neredeyse her bölümünün yayın ilkelerini yok sayar nitelikte olduğunu ifade ederek, "Ama ne hikmetse, dokunulmazlığı neredense, bu program hakkında bırakın ceza verilmesini bir tek rapor dahi düzenlenmedi" dedi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Taşcı son 1 yıldır haklarında yaptırım kararı verilmeyen havuz medyasındaki çarpık ilişkilere ilişkin yayınları değerlendirdi. Esra Erol'da programını inceleyen Taşcı, programdaki bölümlerden birini, “Engelli kadın ekrana çıkarılıp, çocuğunun babasının kim olduğu sorgulanıyor. 11 yaşında babası bildiği kişinin üvey babası, 18 yaşında ise dayısının biyolojik babası olduğunu öğrenen çocuklar, canlı yayına çıkarılıyor. DNA raporları canlı yayında zarflardan çıkarılarak nesep araştırması yapılıyor” diye anlattı. Programın ilkelere aykırı olduğunu söyleyen Taşcı, "Damadın kardeşinin ekranı’ diye mi, Cumhurbaşkanı bu hanımefendinin programına katıldı diye mi” diye sordu. Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e iktidar partisinin “özcüsü, hamisi” gibi davranmaktan vazgeçmesi için çağrı yaptı.

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