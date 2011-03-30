-RTÜK ÜYELİĞİNE HAMİT ERSOY SEÇİLDİ TBMM (A.A) - 30.03.2011 - RTÜK'te boş bulunan üyeliğe Hamit Ersoy seçildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan seçime, 291 milletvekili katıldı. Oyların 251'ini alan Hamit Ersoy, RTÜK üyeliğine seçilirken diğer aday Mehmet Çakırtaş'a 38 oy çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı. RTÜK üyeliğine seçilen Hamit Ersoy, 1964 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Ersoy, İngiltere'de doktorasını yaptı. Ersoy, RTÜK'te Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu. İngilizce bilen Ersoy, evli ve 2 çocuk babası.