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Politika

RTÜK üyeliği için Meclis'te gizli oylama yapılacak

RTÜK'te AKP'den boşalan bir üyelik MHP ya da HDP'ye verilecek

10 Temmuz 2015 22:55

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra Meclis'teki sayısal çoğunluğunu kaybeden AKP'nin RTÜK'teki üyesinin yerini MHP ya da HDP'li bir üye alacak. Üyelik için 14 Temmuz Salı günü Genel Kurul'da gizli oylama yapılacak.

Radikal'de yer alan habere göre, RTÜK üyeliğinin hangi partiye verileceği tartışma konusu olunca Meclis Başkanı İsmet Yılmaz hukukçularla görüşerek yeni bir formül buldu. Yılmaz, HDP ve MHP'den üyelik için birer isim istedi. Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamada en çok oyu alan isim RTÜK'ün yeni üyesi olacak.

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