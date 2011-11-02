-RTÜK üyelerinin konut kiraları 2 bin 500 liraya indi ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerine kiralama yoluyla konut sağlanması uygulamasında 4 bin lira olan üst sınır 2 bin 500 liraya indirildi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, üyelere kiralama suretiyle temin edilen konutların kira bedellerinin düşürülmesi konusunda bugün bazı basın yayın organlarında haberler bulunduğu belirtildi. Açıklamada, üst kurul üyelerine kiralama yoluyla konut sağlanması uygulamasına, Kamu Konutları Yönetmeliğinin ilgili maddesi ve hükmü kapsamına, ilk kez üst kurulun 11 Ekim 2005 tarihli toplantısında alınan kararla başlandığı ifade edildi. Yönetmelik gereğince ilgili makamlardan gerekli izinlerin de alındığı vurgulanan açıklamada, üst kurul üyelerine kiralama suretiyle temin edilecek konutların kira üst limitlerinin kurulun 11 Ekim 2005 tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu kira bedeli limitlerinin sonraki yıllarda üç kez yeniden belirlendiği, bu belirlemelerin biri dışında hepsinin oy birliğiyle kararlaştırıldığı dile getirildi. Bugün itibarıyla üst kurul tarafından kiralama yoluyla tahsis edilmiş ve kullanımda bulunan konut sayısının 6 olduğuna değinilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Üst kurul üyelerine kiralama yoluyla tahsis edilen konutların aylık kiraları 2 bin 100-3 bin 500 TL arasındadır. Başkan Prof. Dr. Davut Dursun ve Başkan Vekili Taha Yücel, 1997 yılında ana hizmet binasıyla birlikte satın alınan Ankara'daki iki dairede geçici olarak konaklamaktadırlar. Bu nedenle kendilerine kiralama yoluyla konut tahsis edilmesini talep etmemişlerdir. RTÜK bütçesinin geçen yıl TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeleri sırasında ve 6112 Sayılı Kanunun görüşmelerinde TBMM üyelerinden gelen eleştiriler üzerine, kira bedellerinin üst limitlerinin düşürülmesi konusu Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından müteaddit defa kurul gündemine getirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştır. Konu son kez 1 Kasım 2011 tarihli üst kurul toplantısında Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından gündeme getirilerek tartışılmış ve konutların kiralanmasında 4 bin TL olan üst sınırın 2 bin 500 TL'ye indirilmesi, oylamada bulunanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üst kurul üyeleri Hülya Alp ve Esat Çıplak ise söz konusu kararın oylanması sırasında dışarı çıkarak, oylamaya katılmamışlardır.''