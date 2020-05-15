RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 5 yayın durdurma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı

Ankara 14. İdare Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Sözüm Var' programındaki değerlendirmeleri nedeniyle Halk TV'ye verdiği 5 kez program durdurma cezasına ilişkin savunma alınmadan verildiği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi

RTÜK, Halk TV'deki yayınlanan moderatörlüğünü Şirin Payzın'ın yaptığı Sözüm Var programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yorumları nedeniyle kanala 5 kez program durdurma cezası ile 29 bin TL para cezası vermişti.

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Gazeteci İsmail Saymaz Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin, itiraz üzerine Halk TV'ye verilen 5 kez program durdurma cezasına dair yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Kararda, savunma alınana kadar veya savunma süresi geçtikten sonra yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildiği yazdı.

Kaftancıoğlu ne demişti?

Şirin Payzın, Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu akılla değil; öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle ya da başka bir şekilde... Bu ülkenin, halkın gözü açıldı. Kimin kendine hizmet ettiğini görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler iktidar kanadından 'darbe' tartışmaları yeniden alevlendirilmiş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP'ye ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözlerle suçlamalar yöneltmişti.