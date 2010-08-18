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RTÜK: TRT'DEN SAVUNMA İSTENMEDİ ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 19:33

-RTÜK: TRT'DEN SAVUNMA İSTENMEDİ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğünden savunma istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Üst kuruldan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan, ''RTÜK'ün TRT Genel Müdürlüğünden savunma istediğine ilişkin'' haberler konusunda açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu belirtildi. RTÜK'ün 10 Ağustos 2010 tarihli toplantısında, Zonguldak milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin halk oylaması ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararlarını ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerini ihlal ettiğine ilişkin iddialarını içeren dilekçesini değerlendirdiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Yapılan görüşme sonucunda, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında, söz konusu dilekçenin TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Dolayısıyla anılan üst kurul kararında TRT Genel Müdürlüğünün savunmasının istenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. İlgililerin dikkatine sunulur.''

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