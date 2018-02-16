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Yaşam

RTÜK, TRT Çocuk'taki 'Atatürk imzası' skandalına ceza vermedi: Ekranda az kaldı, dikkat çekmedi!

TRT Çocuk tarafından yayınlanan çizgi filmde kötü karakterin çocuklara talimat verdiği mektupta Atatürk imzası kullanılmıştı

16 Şubat 2018 22:29

TRT Çocuk'ta yayınlanan 'İstanbul Muhafızları' adlı çizgi filmde yer alan kötü karakterin çocuklara yapacaklarının yazdığı nota 'Gazi Mustafa Kemal' imzası atılması cezasız kaldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok’un dilekçesi sonrasında RTÜK, konuyu gündemine alırken, olayla ilgili bir uzman raporu hazırlandı. Raporda, programdaki bölümler anlatılarak özetle şu görüşe yer verildi:

“1 saniyeden az kaldı”

“Neher Prodüksiyon tarafından yapılan açıklamada, ‘İlgili görsel ekranda bir saniyeden az süre kaldığı için fark edilmemiştir. Benzer bir durumun tekrar etmemesi için gereken önlemler alınmış ve hukuki süreç başlatılmıştır’ denildi. Saniyelik bu hata, izleyicinin de şimdiye kadar dikkatini çekmemiştir. Bu yanlışlığın sehven yapıldığı ve ihlal olmadığı değerlendirilmektedir.”

Sahneler kamuoyuna yansıdıktan sonra büyük tepki gösterilmiş, çizgi filmin yapımcısı Neher Prodüksiyon, “Sehven yapılan hata” olduğunu belirterek özür dilemişti. TRT, tepkiler üzerine çizgi filmin bu bölümünü Youtube’daki kanalından silmişti.

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