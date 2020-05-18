RTÜK'ten "Yanında bira iyi gider" sözleri nedeniyle Nihat Sırdar'ın programına 3 kez yayın durdurma cezası

RTÜK, Radyo programcısı Nihat Sırdar'ın, programında dinleyicisinden gelen "Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider" mesajını okuması nedeniyle 3 kez yayın durdurma cezası verdi. Ceza kapsamında Sırdar'ın programı Nihat'la Sivrisinek bugün yayınlanmadı.

Nihat Sırdar'ın, Kafa Radyo'da yayınlanan Nihat'la Sivrisinek programında bir dinleyicinin mesajından okuduğu, "Yanında bira iyi gider" sözleri nedeniyle programa 3 kez yayın durdurma cezası verildi. Ceza Sırdar'a 1 Mayıs'ta tebliğ edildi.

Sırdar Twitter'dan yaptığı paylaşımda cezanın bugün uygulanmaya başladığını duyurdu. Sırdar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Nihat'la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz "Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider" sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen 3 günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü."