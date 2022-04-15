T24 LogoT24 Logo
Spor

RTÜK'ten Şampiyonlar Ligi kararı

Exxen'de yayınlanan karşılaşmaların şifresiz olarak TV8 ya da TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor

15 Nisan 2022 08:16

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve finalin şifresiz yayınlanması kararını aldı. 

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid gibi dev mücadelelerin oynanacağı yarı final turu, futbolseverler tarafından şifresiz izlenebilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz yayınlanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi'nde kalan turlar RTÜK'ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak.

Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

şampiyonlar ligirtükyarı finalfinalexxentv8
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24