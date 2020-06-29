RTÜK'ten S Sport'a sınırlı yayın durdurma cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), S Sport’un yayınlarını sınırlı olarak durdurma kararı aldı. Gerekçe ise 16 Mayıs’taki RB Leipzig-Freiburg ve 17 Mayıs’taki Greuther Fürth-Hamburg maçlarında kumara özendirici nitelikte yayın yapılması.

Bundesliga, Bundesliga 2 ve İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok spor organizasyonunu naklen yayınlayan S Sport, 27 ve 28 Haziran günlerinde 2’şer saatliğine kapatıldı. 27 Haziran’da 16.20 ile 18.20 arasında, 28 Haziran’da ise 14.20 ile 16.20 arasında RTÜK belgeseli, S Sport ekranlarında yayınlandı.