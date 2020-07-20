RTÜK’ten Reklam Kurulu’na yeni temsilci: Yeni üye İbrahim Uslu da dört koltuk sahibi bir bürokrat

T24 Haber Merkezi

RTÜK, görev süresi tamamlanan Nurullah Öztürk’ün yerine kısa süre önce Başkan Yardımcılığı’na getirilen İbrahim Uslu’yu Reklam Kurulu’na temsilci seçti.

Reklam Kurulu üyeliğine seçilen İbrahim Uslu da yardımcısı olduğu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ın Basın İlan Kurumu ve Halkbank’ta görev yapması gibi RTÜK’ün yanı sıra başka kurumlarda da yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Kurulu ve Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu üyesi olan İbrahim Uslu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üyeliği ile birlikte toplam dört koltuklu bir bürokrat oldu.

Halk TV, Yılmaz Özdil, Pınar Altuğ’a hakaret

RTÜK’e 2007 yılında giren İbrahim Uslu, halen Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği yapıyor. 26 Kasım 2019 tarihinde Ebubekir Şahin’in Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Uslu, 2013 yılında uzman olarak izlemekle görevli olduğu Halk TV ile bazı yazar, sanatçı ve gazeteciler aleyhine paylaşımlarda bulunmuştu. İbrahim Uslu’nun Twitter’daki paylaşımları şöyleydi:

“Tüh yazık oldu ROJ TV ve Nuche TV kapatıldı. Halk TV şimdi nasıl PKK’nın yayın organları ile ortak yayın yapacak.”

“Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Levent Kırca, Fazıl Say, Müjdat Gezen ve Enver Aysever bunları topla yoğurdu bas yine olmaz yine olmaz.”

“Askerdeki kocasını bırakıp çocuğu yaşındaki biriyle evlenen Pınar Atacan (Altuğ) gibi tipler bizi fena rahatsız ediyor.”

O dönemde RTÜK üyesi olan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un ortaya çıkardığı bu olay üzerine İbrahim Uslu hakkında soruşturma açılmıştı. Uslu’ya kınama cezası verildiği açıklanmış ama daha sonra bu bilginin doğru olmadığı, Uslu’nun RTÜK yönetimince korunduğu haberleri yayımlanmıştı.

Tehdit ve sansür iması

İbrahim Uslu, Başkan Yardımcısı olarak da 26 Şubat’ta televizyon kanallarına kendi imzasıyla bir yazı göndererek, Koronavirüs konusunda konuşacak ve yayınlara katılacak uzmanların seçimlerinde, Sağlık Bakanlığı'na danışılmasını istemişti. “Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde müeyyide uygulanacağı” tehdidinde bulunan Uslu’nun bu yazısı, Kurul’un bilgisi dışında hazırlanmıştı.

Uslu, Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi "Hakan: Muhafız"ın dördüncü sezonunda yer alan iki kadının öpüştüğü sahne üzerine atılan tweet'e de “izledik” yanıtını vererek sansür imasında bulunmuştu.

Geri adım

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yasa ve yönetmeliğine göre RTÜK’ün Reklam Kurulu’na bir temsilci göndermesi gerekiyor. Üç yıl süreyle görev yapacak temsilcinin RTÜK’te görevli bir memur olması gerekirken, yasaya aykırı olarak Üst Kurul üyesi olan ve AKP kontenjanından RTÜK’e seçilmiş olan Nurullah Öztürk gönderilmişti. Yayıncılıkla ilgili bir başka kurumda görev yapması yasak olan Nurullah Öztürk’ün döneminde hem RTÜK’ün hem de Reklam Kurulu'nun, Anadolu Dernek tv’de 1 Haziran 2017’de yayınlanan bir programa para cezası verdiği ortaya çıkmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Basın İlan Kurumu Genel Kurulu ile TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliklerini gündeme getirdikten sonra üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, RTÜK üyesi Nurullah Öztürk’ün Reklam Kurulu üyeliğinin yasaya aykırı olduğunu belirtmişti. Bildirici, görev süesi biten Öztürk’ün yeniden seçilmesi durumunda suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

RTÜK, Üst Kurul üyesi Nurullah Öztürk’ü Reklam Kurulu’na yeniden seçmeyerek “Üst Kurul üyesinin Reklam Kurulu üyeliği” konusunda geri adım atmış oldu. Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Reklam Kurulu, ticari reklam ve aksız ticari uygulamaları inceleme ve denetleme görevi yürütüyor. Kurul üyelerine katıldıkları toplantılarda 1700 Tl huzur hakkı ücreti ödeniyor.

Yasal durum

RTÜK yasası Üst Kurul üyelerinin “resmî veya özel nitelikte hiçbir görev almaması, özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamayacağı” hükmünü taşıyor. 375 sayılı KHK da “Üst kurul üyelerinin görev alanlarıyla ilgili başka kuruluşlarda görev almalarını” yasaklıyor.