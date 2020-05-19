RTÜK'ten radyocu Nihat Sırdar'a 'bira iyi gider' mesajı için 3 kez yayın durdurma cezası!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kafa Radyo'da program yapan Nihat Sırdar'ın, programında dinleyicisinden gelen "Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider" mesajını okuması nedeniyle 3 kez yayın durdurma cezası verdi. Ceza kapsamında Sırdar'ın programı Nihat'la Sivrisinek dün yayınlanmadı.

Nihat Sırdar Twitter'dan yaptığı paylaşımda cezanın dün uygulanmaya başladığını duyurdu. Sırdar cezayı şu şekilde duyurdu:

"Nihat'la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz "Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider" sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen 3 günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü."