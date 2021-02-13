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RTÜK'ten Nasuh Mahruki hakkında suç duyurusu

Mahruki, "YÖK, RTÜK, ve TRT'nin Cumhuriyet düşmanları hesabına çalıştığını" savundu

13 Şubat 2021 14:25

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilahiyat fakültelerine ayrılan kontenjan üzerinden "YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor" diyen AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, T24'ün "YÖK, 2020'de en çok kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi" başlıklı haberini paylaşarak, “Çünkü YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor. Ortak amaçları emperyalizmin de amacı; Cumhuriyeti ve orduyu zayıflatmak, halkı bilinçsizleştirmek ve T.C.’ni dönüştürmek” yazdı. 

Bu ifadelerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin da, Mahruki hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti be şöyle yazdı:

"Nerede durduğu, ne olduğu belli olmayan, geçmiş hırslarının esiri olan birinin Devletimizin güzide kurumlarını alçakça hedef göstermesine müsaade etmeyiz. Hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulunduk. RTÜK Başkanı ve çalışanları olarak Cumhuriyetimizin, Milletimizin hizmetindeyiz."

 

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