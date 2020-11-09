RTÜK'ten internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com/', 'http://serikajanstv.com/', 'http://kent19.tv/', 'http://radiokent.net/' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır."