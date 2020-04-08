RTÜK’ten Halk TV’ye "Koronavirüs" cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri hatalı şekilde aktararak, 601 sağlık çalışanının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV’ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı Koronavirüs'ten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.
Ekrana yansıyan hata, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı" şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
(İHA)