RTÜK Üyesi Konuralp: Berat Albayrak'ı 'küçük düşürdüğü' gerekçesiyle Halk TV'ye ceza verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi Okan Konuralp, yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı 'küçük düşürdüğü' gerekçesiyle Halk TV'ye para cezası verildiğini duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şikâyeti üzerine, Fox TV’ye, Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında Türker Ertürk’ün “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” sözleri nedeniyle de TELE 1 kanalına da para cezası verildi.

RTÜK, oyçokluğuyla, gazeteci Barış Terkoğlu’nun okuduğu Nun Vakfı ile ilgili müfettiş raporu nedeniyle vakfın kurucusu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın küçük düşürüldüğü gerekçesiyle Halk TV’ye yüzde 2 para cezası verdi.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, cezalara ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

“RTÜK, kurum başkanı Ebubekir Şahin’in ‘kutlu davanın vazgeçilmezi’ olarak nitelendirdiği Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV’ye para cezası verdi. Konu: Nun Vakfı’na yapılan orman arazisi kiralamasının usulsüz olduğuna dair Kiptaş raporu. Bu vesileyle anımsatmakta yarar var: Albayrak’ın bakanlıktan istifası, kardeşinin yönettiği medya kuruluşlarında dahi yayınlanmamıştı. Velhasıl Albayrak, istifası yayınlanmayınca küçük düşmüş/düşürülmüştü zaten. EPDK da Fox Haber tarafından küçük düşürüldüğü gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu; istediğini aldı. RTÜK, Fox’a da idari para cezası verdi. Para cezası alan son kanal TELE1 oldu. Tüm kararlar oyçokluğuyla alındı, kamuoyunun bilgisine sunarım. Son söz: Gelecek güzeldir! İnanın!”

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, ise gazeteci Uğur Dündar’ın yaptığı Demokrasi Arenası programında emekli amiral Türker Ertürk’ün “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” sözleri ve iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle Tele 1’e yüzde 2 para cezası verildiğini açıkladı.

Kararların oyçokluğuyla alındığını açıklayan Taşçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: