RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine bu kez şiddet görüntüleri nedeniyle değil, 'alkollü içkileri özendirici sahneleri' gerekçesiyle ceza verdi. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de 'aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler' içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

RTÜK'ün son toplantısında, vatandaşlardan şikayet alan dizi filmler gündeme gelirken, izleme uzmanlarının bu konudaki raporları değerlendirildi.

Çukur dizisine 8. ceza alkolden

Üst Kurul toplantısında daha önce de defalarca yaptırım uygulanan Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi bir ceza daha aldı.

Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan Çukur'a, bu kez 'alkollü içkileri özendirici sahneleri' gerekçesiyle müeyyide uygulandı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan Show TV'ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan 'Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez' hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

Yasak Elma'ya aile kurumunu hiçe sayma gerekçesiyle ceza

RTÜK izleme uzmanlarının raporu doğrultusunda FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de ceza aldı. Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. Maddesine göre toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yasak Elma'ya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İşkence görüntüsüne ve klipteki 'müstehcen' sahneye ceza

Üst Kurulda ayrıca, 'Baskın 2' adlı filmde yer alan açık işkence görüntülerini yayınlayan BLD logolu televizyona, yabancı bir müzik klibindeki müstehcen sahneler nedeniyle Dream TV'ye, tüketicileri yanıltan tele pazarlama satışları gerçekleştirilen SHOPPİNG CHANNEL'a, sağlık beyanı ile bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılan VADİM TV, YASİN TV, NİSA TV, PLUS MUSIC ve KARADENİZ TV'ye, kumar oynamayı özendirici yayınları gerekçesiyle S SPORT kanalına da çeşitli cezai müeyyideler uygulandı.

KRT'ye tarafsızlık ilkesini ihlal cezası

Üst Kurul'da KRT'ye de Haber Merkezi adlı programda sarf edilen sözlerin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği ve eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle ceza verildi.