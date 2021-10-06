RTÜK'ten 1,5 yılın ardından Sözcü TV kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'nin HD yayın başvurusunda teknik denetimin yapılmasına, eksiklik bulunmaması halinde lisansın verilmesine oybirliği ile karar verdi.

RTÜK, bugünkü toplantısında Sözcü TV’nin HD yayın lisansı başvurusu ile ilgili karar verdi.

"Lisans başvurusunun üzerinden 1,5 yıl geçti"

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında alınan karar ile ilgili paylaşım yaptı. Taşcı’nın açıklaması şöyle:

"Sözcü TV’nin HD lisans başvurusu 1.5 yılın sonunda RTÜK tarafından teknik denetimin yapılmasına, eksiğinin olmaması halinde lisansının verilmesine oybirliğiyle karar verildi." (ANKA)