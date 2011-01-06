-RTÜK TASARISININ 10 MADDESİ DAHA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 06.01.2011 - TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın 10 maddesi daha kabul edildi. Tasarının, 29 maddeden oluşan birinci bölümündeki 10 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, yayın hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamayacak; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyecek veya toplumda nefret duyguları oluşturamayacak; terörü övemeyecek ve teşvik edemeyecek, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremeyecek. Yayınlar, çocuklara karşı istismar ve şiddeti özendiremeyecek; güçsüzlere ve özürlülere karşı ayrımcılık, istismar ve şiddeti teşvik edemeyecek; alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamayacak. Yayınlar, müstehcen olamayacak; cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremeyecek; şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacak. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları, dürüstlük ilkesi çerçevesinde gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanacak. Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri, planlanan yayın süreleri 30 dakikadan fazla olması halinde, her 30 dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere, reklam ve tele-alışverişle kesilebilecek. Dini tören yayını içine, hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemeyecek. Alkol ve tütün ürünleri için hiçbir şekilde ticari iletişime izin verilemeyecek. Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, bu husus programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın sonunda uygun ibarelerle belirtilecek. Yayın hizmetlerinde, genel veya tematik içerikli yayın yapılabilecek. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayın lisansı başvurusu sırasında yayınlarının türünü Üst Kurula yazılı olarak bildirecek. Üst Kurul tarafından bu kuruluşlara verilecek yayın lisans belgesinde yayının türü açıkça belirtilecek. Televizyon kuruluşları, çocuk yayınlarında çizgi filmlere yer vermeleri halinde, çizgi filmlerin en az yüzde 20'si, diğer çocuk programlarının en az yüzde 40'ı Türkçe üretilmiş olacak. -''BATI TRAKYA MESELESİNE HAYATIMI VAKFETTİM''- Milletvekilleri, maddeler üzerinde verdikleri önergeler üzerinde görüşlerini dile getirdi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, yabancı sermayeye ideolojik olarak karşı olmadıklarını belirterek, ''Yatırım, istihdam getiriyorsa buyursun gelsin ama sizin yaptığınız, Türkiye'nin iletişiminin, güvenliğinin kuşatma altına alınmasıdır'' dedi. ''Telekom ile başlayan sürecin alt, yan ayaklarının bu tasarıyla oluşturulduğunu'' öne süren Kart, ''Böylesine ağır bir vebal ile karşı karşıyasınız'' uyarısında bulundu. MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, çıkarılan Vakıflar Kanunu ile azınlık vakıflarına bir çok hak getirildiğini belirterek, ''Lozan'ı deldiniz'' dedi. Bal, hükümetin Batı Trakya'daki soydaşlara yönelik politikalarını eleştirerek, ''Sayın Arınç; gözyaşlarınızı, Batı Trakya'daki kardeşlerimizin için de akıtınız'' diye konuştu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bal'ın konuşması üzerine söz talebinde bulunarak, şunları kaydetti: ''Sayın Bal talihsiz bir konuşma yaptı. Çünkü ben Batı Trakya meselesine hayatımı vakfetmiş bin insanım. 1995 yılında milletvekili olduğum gün, TBMM'de kurulan Batı Trakya Dayanışma Grubu üyesi olmuştum. Sırf bu gruba girdiğim için Yunanistan'da Stohos Gazetesi beni kara listeye almış ve hedefe koymuştu. Bu sene temmuz ayında üç gün Batı Trakya'yı ziyaret ettim. Hanımefendiye de tavsiye ederim, orada milletvekillerimizle, seçilmiş müftülerimizle toplantılar gerçekleştirdim, ziyaretler yaptım. Bu toplantılarda, ziyaretlerde hanımefendinin söylemek istediği gibi hiçbir eleştiriyle karşılaşmadım. Batı Trakya, bizim kardeşlerimizin bulunduğu, yüzyıllardır medeniyetimizin, kültür ve tarih varlıklarımızın hala canlı yaşadığı güzel insanlarımızın bulunduğu bir yerdir. Onlarla manevi ve maddi irtibatımızı da hiç kesmiyoruz.'' MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, tasarının reçetesiz ilaçların reklamının yapılmasıyla ilgili maddeyi eleştirdi. Doğru, ''Bu madde geçerse televizyon kanallarını hepsinde bununla ilgili müthiş bir reklam kampanyası başlayacak ve iş işten geçmiş olacak'' dedi. MHP'nin bu maddenin tasarıdan çıkarılmasıyla ilgili önergesi kabul edilmedi.