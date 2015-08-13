RTÜK spor karşılaşmalarında bant reklamları yasakladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), spor karşılaşmalarında sıkça kullanılan bant reklamlara yeni düzenleme getirdi, bundan böyle televizyon kanalları, spor karşılaşmaları devam ederken bant reklam yayınlayamayacak.

RTÜK'ün, spor karşılaşmalarında sıkça kullanılan ve izleyicilerin yoğun şikayetlerine neden olan bant reklamlara ilişkin yönetmelik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın 4 Ağustos'ta imzaladığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



İzleyicilerden gelen şikayet ve talepler doğrultusunda RTÜK'ün "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte" yaptığı değişiklik kararı, Başbakanlık tarafından da onaylandı.



RTÜK'ün 2014'ün sonuna doğru hazırladığı ancak sezon içinde karışıklığa sebep olmaması için sezon sonunun beklendiği düzenleme, 2015-2016 sezonunda uygulamaya geçecek.

Bant reklamlarla ilgili yeni düzenleme

Söz konusu yönetmeliğin "Reklam ve tele-alışveriş yayınlarının biçim ve sunuşu" başlıklı maddesinde yer alan, "Bant reklam yayınında reklam alanı görüntü alanının yüzde 20'sini aşamaz. Bant reklam teknikleri kullanılarak yapılan spot ve küçük ilanlar tarzındaki reklamlar, program bütünlüğü, değeri, etkinliği ve mesajın bozulmasını önlemek için sesli olarak yayınlanamaz. Spor karşılaşmalarında sporcuların ve yayınlanan müsabakanın, diğer programlarda oyuncuların, sunucuların ve konuşmacıların görüntülerini kapatacak şekilde yerleştirilemez" ifadesinin son cümlesi şöyle değiştirildi:



"Bant reklam, programlarda oyuncuların, sunucuların ve konuşmacıların görüntülerini kapatacak şekilde yerleştirilemez."



Yine aynı maddenin diğer bir fıkrasında yer alan "Haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlarda bant reklamlar yayınlanamaz" ifadesi de "Haber bültenleri ile çocuklara yönelik programlarda ve spor karşılaşmalarının bölüm, duraksamalar ve devre araları dışında, bant reklamlar dahil hiçbir türde reklam

yayınlanamaz" olarak değişti.

Kanallara da yasak geliyor

Bu değişikliklerle, "Bant reklam" kavramı ile "Genel reklam" kavramı arasındaki ayrım ortadan kaldırıldı. Bu sebeple televizyon kanalları, bugüne kadar spor karşılaşmalarının bölüm, duraksamalar ve devre araları dışında kesinlikle "Genel reklam" yayınlayamıyorsa, düzenlemenin Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinin ardından, "Bant reklam" yayını da yapamayacaklar.



Avrupa'daki uygulamaların da anımsatıldığı RTÜK tarafından yapılan düzenlemenin gerekçesinde, "Avrupa ülkelerindeki uygulamaya bakıldığında da spor programlarında bant reklamlara yer verilmediği ve reklamların sadece bölüm, duraklama ve devre aralarında yayınlandığı görülmüştür" ifadesine yer verildi.