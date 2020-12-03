RTÜK şikâyet etti, Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet gazetesinden savunma istedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet gazetesinin 8 Ekim’de Kurul’un yaptığı “Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir” açıklamasına ilişkin haberini ve habere ilişkin karikatürü Basın Ahlak Esasları’nın ihlal edildiği iddiasıyla Basın İlan Kurumu’na (BİK) şikâyet etti.

BİK, Basın Ahlak Esasları’na uymayan gazetelere resmi ilanların ve reklamların iki ayı geçmeyecek şekilde kesilebileceği belirterek Cumhuriyet’ten konuya ilişkin savunma istedi.

Ne olmuştu? Cumhuriyet, 8 Ekim tarihli sayısında, RTÜK’ün Sayıştay haberleriyle ilgili yaptığı “Henüz sonuçlanmamış Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda bunun hukuki sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz” açıklamasını “RTÜK’ten basına tehdit” başlığı ile haberleştirmiş, çizer Zafer Temoçin de konuyla ilgili bir karikatür hazırlamıştı. Haberin ardından RTÜK, Basın Ahlâk Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesinin ihlali iddiasıyla BİK’e başvurdu.

Konuya ilişkin konuşan RTÜK Üyesi Okan Konuralp, “Cumhuriyet gazetesinin haberi ve karikatürü, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatlarınca güvence altına alınmış olan fikir ve ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ihlal edici bir yayın değildir” dedi.

Yaşananın bir baskı örneği olduğunu belirten Konuralp, “Belli ki RTÜK Başkanlığı, BİK yoluyla görev ve sorumluluk alanı dışındaki yayın kuruluşları üzerinde de bir baskı oluşturmaya çalışmaktadır” diye konuştu.