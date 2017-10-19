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RTÜK Show TV'ye ceza kesti: Hale Soygazi’ye iftira atıldı

Kanala verilen ceza en üst sınırdan kesildi

19 Ekim 2017 13:22

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Show TV'de Seda Sayan'ın sunduğu "Seda ve Uğur'la Artık Susma" programında Yeşilçam oyuncusu Hale Soygazi hakkında ortaya atılan iddialara ceza kesti. RTÜK, "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini  tespitinde bulunarak, "Aşağılayıcı veya iftira  niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza verdi.

TIKLAYIN: Hale Soygazi'den Seda Sayan'a suç duyurusu

Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen "Üst Kurul  toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar  araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır  yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı.

Üst Kurulca, söz konusu programa, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve  Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Tarafsızlık, gerçeklik ve  doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak  zorundadır. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan  haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz.  Haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve  müziğe yer verilemez. Görüntülerin, arşiv veya canlandırma niteliği ile  ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının  belirtilmesi zorunludur" hükmüne göre kanala tavandan  müeyyide uygulanmasına  karar verildi.
 
Show TV'de yayınlanan "Seda ve Uğur'la Artık Susma" isimli programa  katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada  bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel  insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini  tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna  ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da  kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira  niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza  kesildi.
 

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