RTÜK Show TV'ye ceza kesti: Hale Soygazi’ye iftira atıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Show TV'de Seda Sayan'ın sunduğu "Seda ve Uğur'la Artık Susma" programında Yeşilçam oyuncusu Hale Soygazi hakkında ortaya atılan iddialara ceza kesti. RTÜK, "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini tespitinde bulunarak, "Aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza verdi.

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Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen "Üst Kurul toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı.

Üst Kurulca, söz konusu programa, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz. Haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez. Görüntülerin, arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur" hükmüne göre kanala tavandan müeyyide uygulanmasına karar verildi.



Show TV'de yayınlanan "Seda ve Uğur'la Artık Susma" isimli programa katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza kesildi.

