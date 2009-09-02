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RTÜK sevişme cezası kesti

RTÜK 'Bir Bulut Olsam' adlı dizideki sevişme sahnesi için Kanal D'yi cezalandırdı.

02 Eylül 2009 03:00

RTÜK 'Bir Bulut Olsam' adlı dizideki sevişme sahnesi için Kanal D'yi cezalandırdı.

‘’Çok ateşli seviştiler’’ diyerek Aşk-ı Memnu dizisine ceza veren RTÜK, bu kez de ‘’Bir Bulut Olsam’’ adlı dizideki ‘’Sevişme’’ sahnesi için Kanal D’yi cezalandırdı.

RTÜK’ün, ‘’Çok ateşli seviştiler’’ diyerek Aşk-ı Memnu dizisine ceza vermesinin ardından, bu kez de ‘’Bir Bulut Olsam’’ adlı dizideki ‘’Sevişme’’ sahnesi için, Kanal D’ye yine uyarı cezası geldi. Diziye, Mustafa adlı karakterin, babasının sevgilisiyle olan sevişme sahnesinin, erken saatte yayınlanarak, ‘’Çocuk ve gençlerin, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedelediği’’ gerekçesiyle uyarı cezası verildi.

 

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