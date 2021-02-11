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Medya

RTÜK, "Sen Çal Kapımı" dizisindeki duş sahnesini "müstehcen" buldu!

11 Şubat 2021 08:24

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı ve Baraj dizilerine ekrana getirdikleri sahnelerden ötürü ceza kesti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi; masaj, jakuzi ve duş sahneleri nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı. Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

FOX TV'nin bir diğer dizisi Baraj'a ise, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı" gerekçesi ile idari para cezası kesti.

Gazeteci Nevşin Mengü, RTÜK'ün kararını "Aşk, meşk, sevişmek Türk aile yapısında yok!" sözleriyle değerlendirdi.

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