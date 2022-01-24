RTÜK, Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözlerinin yayınlandığı Tele 1’e yaptırım gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün; gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan sözleri nedeniyle Tele 1’e yaptırım gündemiyle olağanüstü olarak toplanacak. RTÜK uzmanlarının, Kabaş’ın sözlerini, yayınların; “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ilkesine aykırı olarak değerlendirdiği ve yaptırım önerdiği öğrenildi.





RTÜK, gazeteci Sedef Kabaş’ın hakkında açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözlerinin yayınlandığı Tele 1’e yaptırım gündemiyle olağanüstü çağrısıyla bugün saat 12’de toplanıyor.

Saat 12’de, Üst Kurul; Tele 1 yayınına ilişkin üst kurul uzmanlarının yaptırım talep eden raporunu görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, uzmanlar, Kabaş’ın sözlerini; yayınların "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesine aykırı olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Kabaş'ın ifadeleri milyonlarca insanı derinden etkileyecek olumsuz çağrışımların, yayıncılık yoluyla gerçekleşmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Milyonlarca seçmenin oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik (…) hakaret içerikli sözler, geniş halk kitlelerini etkileyerek ‘toplumda kin ve düşmanlığı tahrik edecek veya toplumda nefret duyguları oluşturacak’ mahiyettedir. Dolayısıyla açık şekilde sorumlu yayıncılık anlayışının dışındadır.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kabaş’ın konuk olduğu Tele 1 yayınının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden; “TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir” açıklamasını yapmıştı.

Ebubekir Şahin’in açıklamasının ardından, RTÜK uzmanlarının hafta sonu Tele 1 yayınını inceledikleri ve yayın nedeniyle kanala yaptırım uygulanmasını öneren raporlarını tamamladıkları öğrenildi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ise dün, sosyal medya hesabından; “RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı! Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli Saraydan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek” açıklamasını yapmıştı. (ANKA)

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."

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