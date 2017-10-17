RTÜK seçimlerinde ince ayar; HDP’nin üst kuruldaki bir üyeliği elinden gitti

TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK seçimleri AKP’ye bir üye kazandırırken HDP, üst kuruldaki elinde bulundurduğu tek sandalyeyi kaybetti. Böylece RTÜK’de HDP temsiliyeti bitti. HDP İdare Amiri, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçimden önce yaptığı konuşmada, “Kamusal alandan, siyaset alanından, Meclis’ten HDP’yi, HDP’nin değerlerini tasfiye etme girişimidir” dedi.

Durumun “Kayyım anlayışının RTÜK’e uyarlanma biçimi olduğunu” savunan Önder, yapılan işlemi yasa dışı olarak nitelendirdi. Önder, bunun yasalara uygun olduğunu savunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a da, temmuz ayında yapılmayan seçimleri hatırlatarak, “Madem bu kadar hakkına düşkündün niye seçmedin üyeni? Elini tutan mı var? Çoğunluk sende, Başkanlık sende, niye yapmadın? İşte, zurnanın detone olduğu yer burası Sayın Elitaş. Dolayısıyla bu kabul edilemez, üstelik CHP'nin de bizim de defalarca uyarmamıza rağmen, bu seçimi yapmadınız kardeşim” diye seslendi.

Temmuzda seçimler yapılmadı

HDP’nin tek üyeliğini kaybetmesine neden olan RTÜK seçimlerinde bu noktaya şöyle gelindi:

AKP ve CHP kontenjanından seçilen 2 üyenin görev süresi Temmuz’da sona erdi. Temmuz’da yapılması gereken seçim yapılmadı. 9 üyeli RTÜK Temmuz’dan bu yana 7 üye ile çalıştı. HDP üyesinin görev süresinin dolması beklendi. HDP’li üye Ersin Öngel’in görev süresi ise Kasım’da dolacak. Kasım’a az bir süre kala 3 üyelik için de seçim tarihi olarak bugün belirlendi. Meclis Başkanlığı, biri HDP’den boşalacak üç üyenin yerine AKP’den 2, CHP’den 1 isim istedi. HDP’den ise isim istemedi. AKP buna gerekçe olarak 1 Kasım seçimlerinde sandalye sayısının artmış olmasını gösterdi. Böylelikle, Anayasa’nın “her bir siyasi parti grubunun RTÜK üyeliği için Meclis’teki sayısal gücü oranında aday göstermesini öngören hükmü” çiğnenmiş oldu. HDP’nin RTÜK’te hiç üyesi kalmadı.

HDP’li Önder: İktidar operasyonu

RTÜK üye seçimi öncesi söz alan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, durumu “iktidar operasyonu” olarak tanımladı ve oylamanın yasaya aykırı olduğunu söyledi. Önder’in tutanaklara geçen konuşması şöyle:

“Bu oylama yasaya aykırı. HDP Meclis Grubu olarak Meclis Başkanlığı'na iade etmenizi istiyoruz. 6112 sayılı RTÜK yasasının 35/2 fıkrasında şöyle yazıyor: Seçim siyasî parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasî parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Hatırlayalım; 2005 yılında çıktı bu yasa ve ikişer yıl arayla tekli yıllarda üye yenilemesi yapıldı. 2011 yılında 2 üyelik için seçim yapıldı. Ekim ayında RTÜK üyemiz bize yasayla tanınan kontenjan gereği görevine başladı.

25. dönemde Meclis inisiyatif kullandı. MHP ile biz oranlamada eşit durumdaydık. Meclis içtihadına göre bu gibi durumlarda kura ile belirlenmesine gidebilecekken Meclis Genel Kuruluna sunuldu. Çünkü İsmet Yılmaz Meclis Başkanı seçilecekti, MHP üyelerinin oylarına ihtiyaç vardı. AKP oylarıyla iki üyelik MHP’ye verildi. Meclis inisiyatif kullandı. Dedi ki, ben oylayarak belirleyeceğim”.

Gelinen durumda bizim 31 milletvekili varken RTÜK’te bir üyemiz vardı. Şimdi bunun 2 katı milletvekilimiz var RTÜK’te üyemiz kalmayacak. Bu bir iktidar operasyonudur.

CHP ve AKP’li üyelerin Temmuz'da görev süreleri doldu. RTÜK yasasına göre görev sürelerinin dolmasına 2 ay kala seçim yapılmalı. Meclis açık değilse de “Meclis açılır açılmaz yapılmalı” der yasa. 27 Temmuz'a kadar Meclis çalışmasına rağmen seçim yapılmadı. Neden? Çünkü HDP üyesinin görev süresi 5 Kasım'da bitecekti. Onu da beklettiler. Seçim yapılsaydı üyelik HDP’ye düşecekti. 5 aydır RTÜK 2 üye eksik çalıştı. Bu, RTÜK’te oy çoğunluğunu ele geçirme operasyonudur. 4 aydır seçim yapılmayarak Anayasa ihlal edilmiştir.

Kamusal alandan, siyaset alanından, Meclis’ten HDP’yi, HDP’nin değerlerini tasfiye etme girişimidir. Bütün bunlardan öte de tenezzül meselesidir. Bunu da ayıplıyoruz. Yapılan işlem yasa dışıdır. Burada bir yasa maddesi ihlal ediliyor. Yasa koyucu siyasi partilere kontenjan veriyor, temsilini önemsiyor.

Hali hazırda MHP’nin 2 üyesi var. Bu kadar milletvekili ile HDP’nin sıfır üyesi var. Yasaya uygun bir hale getirmek için inisiyatif alabiliriz. Yoksa 6 yıl daha HDP orada temsil edilmeyecek demektir. Temmuz’da biteceği belli değil miydi? 2 ay önce yasa sana seçimini yap demiş. Niye seçmedin üyeni? İşte zurnanın detone olduğu yer burası. Birisi desin ki şu sebepten yapmadık. Biz de diyelim ki burada bir husumet yok.

Sayın Elitaş'ın cevabını vermediği bir tek soru var ve bu hikâyenin kalbi de orada atıyor, o da şudur: Kardeşim temmuzda biteceği belli değil miydi? Belliydi. İki ay önce yasa sana "Seçimini yap, adayını oluştur." demiş mi? Demiş. Hadi ondan da geçtim, temmuzda da Meclis çalışmış. Madem bu kadar hakkına düşkündün niye seçmedin üyeni? Elini tutan mı var? Çoğunluk sende, Başkanlık sende, niye yapmadın? İşte, zurnanın detone olduğu yer burası Sayın Elitaş. Dolayısıyla bu kabul edilemez, üstelik CHP'nin de bizim de defalarca uyarmamıza rağmen, bu seçimi yapmadınız kardeşim. Eğer grup adına biri çıkacaksa desin ki: Şu sebepten yapmadık. Biz de diyelim ki: Burada bir husumet yok, HDP'ye yok, Kürtlere yok, mazlumlara yok, muhaliflere bir husumet yok. (HDP sıralarından alkışlar)”

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Sayın Elitaş'tan da, Sayın Bakandan da -hepsi deneyimli siyasetçiler- 2011 yılında 34 vekile 1 RTÜK üyeliği nasıl düştü bana bunun cevabını versinler.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Bir dakika, bir dakika, sözüm bitmedi. Bu o D'Hondt sistemi ve çarpan aritmetiğiyle, matematiğiyle yapılmış bir şey değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Olay şu: O zaman bizim sahip olduğumuz sandalye sayısı o D'Hondt, çarpan matematiğiyle bize 1 üyeliği gerekli görmüyordu. O zaman yasanın bu (2)'nci fıkrasına istinaden yani siyasal partilerin, grubu olan partilerin orada temsil edilmesi esasıyla yapıldı. Birisi bana desin ki, oranlar burada, okudum size sizin kaç vekiliniz var, CHP'nin kaç var, MHP'nin kaç var.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - …bizim derdimiz bu, bir tasfiye girişimidir, kayyum anlayışının RTÜK'e de uyarlanma biçimidir. (HDP sıralarından alkışlar)”