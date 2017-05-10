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Medya

"RTÜK, 'Şarap' deyince ceza mı kesiyor?"

"Gençler şarap lafını duyunca etkilenip içmeye mi başlayacaklar?"

10 Mayıs 2017 16:26

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, FOX'ta ekrana gelen "Hayati Tehlike" filminde "şarap" kelimesinin sansürlendiğini iddia etti. Koloğlu, "Nedir bu ‘şarap’ durumu? RTÜK ceza mı kesiyor? Yoksa mahalle baskısı mı? Gençler şarap lafını duyunca etkilenip içmeye mi başlayacaklar?" dedi.

Sina Koloğlu'nun "Çin'dekiler valla aynı biz" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şarap" demek yasak mı?

FOX’ta ‘Hayati Tehlike’ komedi filmi ekrana geldi. Bir sahnede masada Öznur Serçeler oturuyor. Hayati (Toygan Avanoğlu) tanışmayı kadeh üzerinden yapıyor. “Tıpkı bu ....”, ..... her türlüsünü anlarım yani...... gurmesiyim de.” Yakınlaşacağım derken, sakarlık yapar ve şarabı döker kadının elbisesinin üzerine. Apar topar lokantadan sepetlenirken, Hayati bağırır; “.... lekesi çıkar.” 

Nedir bu ‘şarap’ durumu? RTÜK ceza mı kesiyor? Yoksa mahalle baskısı mı? Gençler şarap lafını duyunca etkilenip içmeye mi başlayacaklar? Biliyorum, bir korku var. “Ben garantiye alayım da sileyim ve buzlayayım” diye yaklaşıyor kanallar. Ekranda ‘Bip’siz, ‘buzsuz’ film yok. Hele yerli komediler... Abi o zaman yayınlamayın!

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ŞarapRTÜKFOX TVHayati Tehlike

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