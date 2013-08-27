RTÜK reklam sürelerini kısaltacak

RTÜK Başkanı Davut Dursun, dizilerin arasına yerleştirilen reklamların 'bıktırdığını' söyleyerek yeni düzenleme getireceklerini açıkladı.

Reklamların uzun süreleriyle izleyicide bıkkınlık oluşturduğunu belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni düzenlemeye gidiyor.

Zaman gazetesinden Aslıhan Aydın’ın haberine göre RTÜK Başkanı Davut Dursun, izleyiciden çok şikâyet geldiğini belirterek, “Özellikle program tanıtımlarında problem var, reklama giriyor, program tanıtıyor, yine reklam, sponsor sunumu derken bıkkınlık oluşturuluyor.” dedi.

Reklamlarla ilgili Türk toplumunun 2011’den önceki yasaya göre tecrübesi olduğunu aktaran Dursun, son dönemde izleyiciden çok fazla şikâyet geldiğini ifade etti. RTÜK Başkanı Davut Dursun, “Yeni yasayla birlikte yaptığımız düzenlemede bir saatlik yayın süresinin 3-4 kez kesilmesi hoş karşılanmadı. Biz böyle bir açılım getirmiştik. Reklam ve sponsorlukla ilgili ihlalleri de dikkate alarak bir değişiklik çalışması yapıyoruz.” diye konuştu.