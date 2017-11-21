RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı için toplanıyor

Beyaz Futbol yorumcusu ve Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın dün (20 Kasım 2017) akşam yayınlanan programda söylediği "Kusturmalı Boşnak Saksosu" sözlerinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir araya gelme kararı aldı.

RTÜK'ün bu hafta cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Üst Kurul toplantısında, Beyaz TV'de önceki gün yayımlanan "Beyaz Futbol" programındaki Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri ele alınacak.

Kütahyalı'nın 19 Kasım Pazar günü Beyaz TV 'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlara yönelik sözleri toplumda geniş tepkilere neden olmuştu.

Boşnak vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getirirken, Balkan ve Boşnak dernekleri de yaptıkları açıklamayla Kütahyalı'yı kınamıştı. Yapılan açıklamada, "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadesi kullanılmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, tepki çeken yorumları sonrasında Beyaz TV'deki yorumculuk görevinden alındı. Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener, Derin Futbol programının açılışında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği bir sorun yaşadık. Tabi bu kimsenin kabullenemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bir hayli üzüldü.

Lakin bu bizim için kabullenemez bir durum oldu. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz.

Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan bugünden itibaren bizimle olmayacak. Tüm coğrafyadaki tüm Boşnak kardeşlerimizden özür diliyoruz."