RTÜK onay verdi, İsmailağa TV kuruluyor

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün dini lideri olduğu İsmailağa Cemaati televizyon kuruyor. İsmailağa Medya Anonim Şirketi adına RTÜK'e yapılan başvuru kabul edildi. Televizyonun ismi İsmailağa TV olacak.

RTÜK’e yapılan başvuruda, kuruluş unvanı İsmailağa Medya Anonim Şirketi, logosu ise İsmailağa TV olacağı belirtildi. RTÜK de televizyona onay verdi.

Şirketin Nisan 2015’e göre 275.000,00 TL sermaye, şirket özvarlığının olduğu belirtildi. Kurul, yapılan başvuruyu değerlendirerek TV kurulmasına izin verdi. RTÜK’e yapılan sunumda, İsmailağa Medya A.Ş unvanlı ve İsmailağa TV logolu kuruluşun, televizyon yayın ve hizmetlerini uydu ortamından yapmak amacıyla genel yayın türünde uydu televizyon yayın lisansı almak istediği belirtildi.

Medyaradar'ın haberine göre, kurulun CHP’li üyeleri Süleyman Demirkan ve Ali Öztunç, “Hukuk müşavirliğinin görüşü alınmadığı cemaat isminin logoda kullanılmasının sakınca oluşturup oluşturmadığının RTÜK tarafından tespit edilmediği" gerekçesiyle TV’nin kuruluşu konusunda karşı oy kullandı. AK Parti 'li üyeler, MHP ve HDP’li üye ise destek verdi.

Yapılan görüşme sonucunda başvuru dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda yönetmelik hükümlerine göre gerekli bilgi ve belgeleri ibraz eden söz konusu kuruluşa uydu yayın lisansının verilmesinin uygun olacağı bildirildi.