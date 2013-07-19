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Yaşam

Rtük öldürülen taraftarın sigaralı görüntüleri yüzünden yerel kanala ceza verdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı sonrası çıkan olaylarda, bıçaklanarak hayatını kaybeden Burak Yıldırım adlı taraftarın, sigara içerken yayınlanan görüntüleri, 73 bin lira cezaya neden oldu

19 Temmuz 2013 11:47

RTÜK, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası bıçaklanarak öldürülen taraftarın, sigara içerken yayınlanan görüntülerine ceza verdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı sonrası çıkan olaylarda, bıçaklanarak hayatını kaybeden Burak Yıldırım adlı taraftarın, sigara içerken yayınlanan görüntüleri, 73 bin lira cezaya neden oldu.

Bolu’da yayın yapan Abant TV, 12 Mayıs günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşanan olayları ekranına taşıdı. Maçtan sonra Burak Yıldırım adlı gencin öldürüldüğü belirtilen haberde, Yıldırım’ın hayattayken çekilmiş görüntülerine de yer verildi. Bu görüntülerde Yıldırım’ın sigara içmesi, RTÜK’ü harekete geçirdi.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi, 13 Mayıs günü yayınlanan habere ilişkin rapor hazırladı. Raporda ‘’ Burak Yıldırım'ın ağzında sigarayla çekilmiş görüntüleri, 3-4 kez tekrarlanarak açık olarak gösterilmiş ve mozaikleme yapılmamıştır. Bu yayın, Tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesine ilişkin kanununa aykırıdır’’ denildi.

RTÜK üyeleri de yasada yer alan, ‘’TV’lerde yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, kliplerde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez" hükmünün ihlal edildiğine karar verdi. Abant TV’ye 73 bin 263 lira para cezası uygulandı.

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