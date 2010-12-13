RTÜK 'Nebbion'u şarap markası sandı

T24 - RTÜK, İtalya’nın Piomonte bölgesinde yetiştirilen ‘’Nebbion’’ adlı üzüm çeşidini, ‘’Şarap markası zannetti ve NTV’de yayınlanan ünlü gurme Vedat Milor’un ‘’Tadı Damağımda’’ adlı yemek programına ceza verdi.





RTÜK üyesi Hülya Alp’in ‘’Piomento, Torino yakınlarında bir bölge ve nebbion da burada yetiştirilen üzüm çeşididir, şarap markası değildir’’’ uyarısı da sonucu değiştirmedi. NTV’ye ”Gizli reklam yapıldığı’’ gerekçesiyle ve oy çokluğu ile uyarı cezası uygulandı.

Gazeteport'un edindiği bilgiye göre RTÜK’ün son toplantısında gurme Vedat Milor’un Beyti et lokantalarının sahibi Beyti Güler ile yaptığı söyleşi ele alındı. Beyti Güler, bu programda et yemeklerinin yanında sunulan şaraplardan bahsetti ve ‘’Nebiole ağırlıklı ve bizdeki boğaz karası üzümlerinden yapılan şarapları kaliteli buluyorum’’ dedi. RTÜK de ‘’Nebiole ve Boğaz karası şaraplarının reklamı yapıldı ’’ görüşü ile ceza verdi.



'Şarap reklamı yapılmadı'

Bu karara karşı çıkan RTÜK üyesi Hülya Alp, ’’Programda şarap markası reklamı yapılmamış, Beyti Güler, et yemeklerinin yanı sıra, şarapların yöresel tür adları ile örnekler sunmuştur’’ dedi ve yazdığı muhalefet şerhinde şu görüşleri savundu:



‘’Bizde de şarap üreten pek çok firmaya ait markanın, Öküzgözü, Boğaz karası türleri vardır. Bunlar yalnız hangi yörenin hangi üzümlerinden yapıldığını tanımlamak amacıyla marka adlarından sonra belirtilir. Piomonte nebbion da şarabın hangi üzümden yapıldığına işaret eden bir tür adıdır. Şarap markası değildir. Kaldı ki, Beyti Güler programda ( Marka veremiyoruz, fakat piomonte nebbion ağırlıklı çok güzel bir şarap)” demiştir. Yayında herhangi bir ürünün açık ya da gizli reklamı yapılmamıştır.’’



