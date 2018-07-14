RTÜK, Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmindeki sahne için Star TV'ye 400 bin lira ceza kesti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Vezir Parmağı” filminde vezir, kadı eleştirisini milli ve manevi değerlere aykırı buldu. “Dönemin devlet kadrolarına yönelik eleştirilerin mizah sınırlarını aştığı” değerlendirmesinda bulunan RTÜK, filmin yayınlandığı kanal Star TV'ye “toplumun milli manevi değerleri ve genel ahlak ilkesine” aykırı yayın gerekçesiyle yaklaşık 400 bin lira ceza kesti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre 1 Temmuz’da yayımlanan, osmanlı döneminde savaşa götürülen hamalları konu edinen film şikâyet üzerine RTÜK’ün gündemine geldi. Üst Kurul’da oylanan uzman raporunda kadın karakterin “Ya hatunlar, koca Vezir-i Azam Hazretlerine ne diyecek? Biz ‘izdivaç yapmak istiyoruz da bize damızlık herif gönderin’ mi diyeceğiz” sözlerine yer verildi.

TV kanallarının yayımlarını denetlemekle görevi RTÜK’ün uzman raporunda, “Film, vizyona girdiği tarihte, sinema seyircileri tarafından İslam, namaz, kadın, erkek veosmanlı döneminde var olan değerlerin mizah sınırlarını zorlayan bir yaklaşımla ele alındığı eleştirilerine maruz kalmıştır” denildi.

Uzman raporunda, “Döneme ait devlet kadrolarını temsil eden kişilere yönelik eleştirilerde, mizah sınırlarını zorlayan bir yaklaşımın sergilendiği dikkat çekmiştir” ifadesi kullanıldı. CHP’li üst kurul üyelerinin karşı oyuna karşın oy çokluğu ile alınan kararda, ceza, yayınların “toplumun milli, manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamayacağı” ve “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programları içeremeyeceği” ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesine dayandırıldı.