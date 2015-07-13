RTÜK krizi, Meclis Başkanlık Divanı toplantısında da çözülemedi

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında RTÜK'te üçüncü üyelik için olağanüstü toplanan Meclis Başkanlık Divanı toplantısında kriz çözülemedi.

Sorun yarın Genel Kurul gündemine gelecek. MHP ve HDP'nin usül tartışması açması bekleniyor. HDP İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, toplantı sonrasında gazetecilerin "Genel Kurul'a isim bildirecek misiniz" sorusuna, grup başkanvekilleri ile yapacakları toplantıyla konuyu değerlendiriceklerini söyledi.

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra Meclis'teki sayısal çoğunluğunu kaybeden AKP'nin RTÜK'teki üyesinin yerini MHP ya da HDP'li bir üye alacak.

HDP, adaylarının Filiz Koçali'yi aday olarak göstereceklerini açıkladı