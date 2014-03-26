Cemaat operasyonunda ikinci adım, Kanaltürk’ün ulusal yayın lisansı iptal edildi

RTÜK, Fethullah Gülen Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Koza Grup'a bağlı Kanaltürk'ün ulusal yayın hakkını iptal etti. Reklam gelirlerine ciddi bir kısıtlama getirmesi öngörülen ulusal yayın hakkı lisansı iptali, cemaate yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding'e MASAK ve mali polis ekiplerince yapılan baskından sonra, hükümetle büyük bir çatışma içine giren Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyonun ikinci önemli adımı oldu.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre Kanaltürk, RTÜK’e başvurarak ulusal yayın hakkı talep etmişti. RTÜK bu hakkı vermeyince kanal yargı yoluna başvurmuştu. 9. İdare Mahkemesi 2010 yılında kanal lehine karar vererek ulusal yayın yapabileceğini belirtmişti. Bunun üzerine üst kurul mahkeme kararını uygulamış ancak temyiz yoluna gitmişti. Danıştay Genel İdareler Kurulu bu kez RTÜK lehine karar vererek kanalın bölgesel yayın yapması gerektiğini bildirmişti.

Konu kuruluşa tebliğ edildikten sonra kanalın ulusal yayın hakkı bölgesele dönüştürüldü. Bu kez kanal yöneticileri RTÜK yetkilileri ile görüşerek 2012’de 2. İdare Mahkemesi’nden de kanal lehine karar çıktığını bildirdiler. Ancak üst kurul bugünkü toplantısında 2010 yılında 9. İdare Mahkemesinin verdiği kararın 2. İdare Mahkemesinin kararı ile zaten aynı yönde olduğunu ve bu dönemde kararın uygulandığını belirterek kanalın ulusal yayın hakkını iptal etti. Bu kararla birlikte kanalın reklam payı da ciddi ölçüde düşecek.

CHP ve MHP muhalif

Toplantıda karara, CHP kontenjanından seçilen üyeler Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan ile MHP kontenjanından seçilen üye Esat Çıplak “eskik işlemler nedeniyle” muhalif kaldı.

