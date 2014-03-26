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Cemaat operasyonu başladı, Kaynak Holding'e baskın

MASAK, Kaynak Holding çalışanı bir yöneticinin ihbarı üzerine holdinge baskın yaptı

26 Mart 2014 22:04

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen, bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketleri barındıran Kaynak Holding'e, MASAK( Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, arandığı ve gözaltına alındığı süreçte Fethullah Gülen’in yanındaki isimlerden biri olarak da biliniyor. 

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla’nın haberine göre MASAK, holding bünyesinde çalışan, finans trafiğinde etkili bir pozisyonda bulunan yönetici konumundaki bir kişinin ihbarı üzerine Kaynak Holding'i mercek altına aldı.

MASAK elemanları holdingin mali, finans hareketlerine ilişkin belgelere ve bilgisayardaki kayıtlarına el koydu. İncelemede, özellikle holding bünyesindeki Sürat Kargo ve bilişim şirketleri üzerinde yoğunlaşarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim sektöründeki şirketleri ile tanınan Kaynak Holding'in 7 bine yakın çalışanı ve yıllık 1,5 milyar liralık ciroya sahip. Holding 16 farklı sektörde bünyesinde 23 ayrı şirket barındırıyor.

1979 yılında İzmir'de kurulan Holding ticari hayata yayıncılıkla başladı ve Sızıntı Dergisi’ni yayınladı. İlerleyen yıllarda giderek büyüyen Holding, eğitimden, yayıncılığa, kargoculuktan, bilişime kadar onlarca sektöre girdi.  

 

Kaynak Holding’den açıklama

 

Konuya ilişkin Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar sebebiyle tarafımızdan aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından şirketimizin ticari faaliyet alanlarıyla alakalı 26 Mart 2014 tarihi itibariyle bir vergi incelemesine başlanmıştır. Birçok iştiraki itibariyle, bağlı bulunduğu vergi daireleri nezdinde yıllardan beri kurumlar vergisi rekortmenler listesine giren kurumlarımız, ilgili makamlar nezdinde seçkin mükellefler statüsünde yer almıştır. Bu itibarla gün içerisinde bir takım medyada konuyla ilgili yapılan haber ve yorumlar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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