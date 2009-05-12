RTÜK izleme birimi eğitim semineri Antalya'da başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, yerel ve bölgesel radyo ile televizyon yayınlarını izleyerek kayda alan il emniyet müdürlüğü bünyesindeki izleme birimi görevlilerine periyodik olarak verilen eğitim semineri başladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı İsmail Çalışkan, Antalya'da bir otelde düzenlenen seminerin açılışında, RTÜK ile eğitim konusunda çok verimli çalışmalar yaptıklarını, bugüne kadar bin personeli eğittiklerini söyledi.



Radyo ve televizyonları izlemenin polisin işi olmadığını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:



"Önceki yıllarda RTÜK'e 'Bir an önce kendi işinizi kendiniz yapın' demiştim. Hala kendi işlerini kendileri yapmıyorlar. Onların işini biz yapıyoruz. Bu, polisin işi değil. RTÜK hep bize söz veriyor. İzleme işi bizim işimiz değil, 'RTÜK kendi işini kendisi yapsın' diyoruz ama bir türlü olmuyor. 'Bu yıl yapacağız. Böyle bir teknoloji getirdik. Antalya'daki yerel yayınları kendimiz merkezden şöyle izleyeceğiz' diyorlar. Ama bu iş nereye kadar gidecek bilmiyorum. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Eğitimler çok iyi gidiyor. Hiçbir aksaklık yok."



Çalışkan, Antalya'daki eğitime 26 ilden 80 polis memuru ve şube müdürünün katıldığını, 3 gün sürecek seminerde sorunların ele alınacağını bildirdi.



"Çocuklar televizyonun karşısında uzun süre kalıyor"



RTÜK Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Yaşar Uğurol ise televizyonun dünyada aynı anda 350 milyon aileye ulaşılabildiğini, radyo ve televizyonları denetlemenin kolay olmadığını ifade etti.



Çocukların televizyon karşısında çok uzun süre kaldığını kaydeden Uğurol, şunları söyledi:



"Çocuklar 4-5 saat televizyon seyrediyor. Çocuklar yılda 900 saatini okulda eğitimle geçirirken 1200 saatini televizyon başında geçiriyor. Çocukların ömürlerinin üçte biri televizyon karşısında geçiyor. Öğretmenlerin en büyük rakibi bana göre televizyonlardır. Bu nedenle RTÜK son yıllarda eğitim konusunu ön plana çıkardı. 2006 yılında başlattığımız RTÜK medya okur yazarlığı derslerini ilköğretim okulu 6 ve 7'nci sınıflarında 1 milyon 20 bin öğrenci görüyor. Çocuklar televizyon bağımlısı olmuş. Artık sokakta oynayamıyorlar. Yapımcılara 'Çocuklarınıza izletmediğiniz programları bizim çocuklara da izletmeyin' diyoruz."



Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan ise emniyet teşkilatının eğitime çok önem verdiğini, insanların kendilerine düşen görevleri iyi yapmaları durumunda polisin işinin azalacağını belirtti.

