-RTÜK: ''IPTV YÖNETMELİĞİNDE ÖN DENETİM YOK'' ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, IPTV Yayın ve İzin Yönetmeliğinin ön denetim içermediği belirtildi. Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği ile ilgili basın ve yayın organlarında bazı haberlerin yer aldığı ifade edildi. Yönetmelikle yayıncı kuruluşların IPTV yayın lisans ve izni almak için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ile IPTV yayın lisans ve izni verilme esas ve usullerinin belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada, bu kapsamda, IPTV platform işletmecilerinin RTÜK tarafından uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmakla ve isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmekle de yükümlü olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Yönetmelikte yer alan bu hükümler, IPTV platform işletmecilerinin program kataloglarının Üst Kurulca önceden denetleneceği ve uygun görülmeyen isteğe bağlı yayın hizmetlerinin listeden çıkarılacağı anlamını taşımamaktadır. Program kataloğu, tıpkı yayın kuruluşlarının, yayın akış listesi gibi isteğe bağlı hizmetler kapsamındaki içeriği gösteren listeyi ifade etmektedir. Yayıncı kuruluşların yayın akış listelerini bildirme yükümlülüğüne benzer şekilde, yönetmelik, platform işletmecisine isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirme yükümlülüğünü getirmekte, ancak katalogda yer alan içerikle ilgili Üst Kuruldan herhangi bir ön izin alınmasını veya Üst Kurulca ön denetim yapılmasını içermemektedir. Mevcut mevzuat gereğince yayın kuruluşları için yayın akışlarının Üst Kurula bildirilmesi nasıl ki bir ön denetim anlamına gelmiyorsa, IPTV platform işletmecileri için aynı mahiyetteki program kataloğunu bildirmek de bir ön denetim değildir.'' Diğer yandan, yönetmelikte, IPTV platform işletmecilerinin yükümlülükleri arasında yer verilen, 'Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerinin program kataloğundan çıkarılması' hükmü de bir ön denetim ya da sansür anlamına gelmemektedir. Program kataloğundaki isteğe bağlı yayın hizmetlerinin 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen hükümlere uygunluğu platform işletmecisinin yükümlülüğü kapsamındadır. Listede yer alan isteğe bağlı yayın hizmetlerinin denetimi ancak yayından sonra mümkündür.''