RTÜK ilaç reklamın izin verdi



T24 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayımladığı yönetmelikle reçetesiz ilaç reklamına izin verdi.









Yönetmeliğe göre, alkol ve tütün ürünlerinin hiçbir şekilde ticari iletişimine izin verilemeyecek. Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında da reklam yapılamayacak. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlarına ise dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde izin verilecek.



Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte çalışmalar yapılamayacak. Medya, hizmet sağlayıcı tarafından yapılan veya yaptırılan anket ve kamuoyu yoklamalarının da, noter nezaretinde gerçekleşmesi ve bunun duyurulması gerekiyor.



RTÜK’ün listelediği toplum için büyük önem arz eden olaylar canlı yayınlanacak. Bu olaylar, 24.00-05.00 arasında cereyan ederse, olimpiyatlar gibi birbirine bağlı çok sayıda olaydan oluşursa veya canlı yayın toplum için büyük önem taşıyan başka olayın başka saatte yayınlanmasını gerektirirse, objektif nedenlere dayanılarak olayın gerçekleştiği gün içerisinde banttan da yayınlanabilecek.





Astrolog ve falcı reklamı yasak



Falcı, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetlerin ticari iletişimi yapılamayacak. Eş ve arkadaş bulma hizmetlerinin ticari iletişimine izin verilemez. Ayrıca, dini tören yayını içine hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemeyecek.



RTÜK’ün kişilerin fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edilmesini yasaklayan yönetmeliğe göre, yayınlar toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, kanıksatan ve kadını istismar eden programlar içermeyecek. Törelerin kadına karşı baskı aracı gibi kullanılması teşvik edilemeyecek. Kadın bedeninin cinsel bir meta olarak kullanılmaması da yasaklandı.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayımladığı yönetmelikle yalnızca izin alarak Kürtçe yayın yapanlarda değil tüm televizyonlarda Kürtçe reklam yapılabilmesine izin verdi.



RTÜK’ten izin alındığı takdirde, farklı dil ve lehçelerde reklama izin veren yönetmelik, reçetesiz ilaçların reklamına da onay veriyor. Ancak burada da, dürüstlük ilkesi gereğince, doğrulanması mümkün söylemlere izin verilecek. Yönetmelik, alkol görüntülerinin kullanımına sınırlama getirirken, artık reklamların ses seviyesi yükseltilemeyecek.







Reçetesiz ilaç reklamına izin





Yönetmeliğe göre, alkol ve tütün ürünlerinin hiçbir şekilde ticari iletişimine izin verilemeyecek. Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında da reklam yapılamayacak. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlarına ise dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde izin verilecek.



Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte çalışmalar yapılamayacak. Medya, hizmet sağlayıcı tarafından yapılan veya yaptırılan anket ve kamuoyu yoklamalarının da, noter nezaretinde gerçekleşmesi ve bunun duyurulması gerekiyor.

RTÜK’ün listelediği toplum için büyük önem arz eden olaylar canlı yayınlanacak. Bu olaylar, 24.00-05.00 arasında cereyan ederse, olimpiyatlar gibi birbirine bağlı çok sayıda olaydan oluşursa veya canlı yayın toplum için büyük önem taşıyan başka olayın başka saatte yayınlanmasını gerektirirse, objektif nedenlere dayanılarak olayın gerçekleştiği gün içerisinde banttan da yayınlanabilecek.







Astrolog ve falcı reklamı yasak



Falcı, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetlerin ticari iletişimi yapılamayacak. Eş ve arkadaş bulma hizmetlerinin ticari iletişimine izin verilemez. Ayrıca, dini tören yayını içine hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemeyecek.



RTÜK’ün kişilerin fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edilmesini yasaklayan yönetmeliğe göre, yayınlar toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, kanıksatan ve kadını istismar eden programlar içermeyecek. Törelerin kadına karşı baskı aracı gibi kullanılması teşvik edilemeyecek. Kadın bedeninin cinsel bir meta olarak kullanılmaması da yasaklandı.











