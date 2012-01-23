RTÜK 'İffet'e 100 bin TL ceza kesti



T24 - RTÜK, aşkı ve sadakati yozlaştırdığı iddiasıyla Star TV'de yayınlanan 'İffet' dizisine 100 bin TL ceza kesti.





Radyo Televizyon Üst Kurulu, aşkı ve sadakati yozlaştırdığı iddiasıyla Star TV’de yayınlanan ‘İffet’ dizisine 100 bin TL ceza kesti. RTÜK, İffet dizisindeki aile içi ilişkilerin genel ahlak ve adaba aykırı olması gerekçesiyle dizinin gençlerin izlediği saatlerde yayınlanmasını sakıncalı buldu.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; İki kardeşin aynı kişiye âşık olup ilişki yaşaması gibi durumların, senaryo da olsa aşkı ve sadakati yozlaştırdığına dikkati çeken RTÜK, söz konusu sahneler, çocuk ve gençlerin izlediği saatte yayınlandığı için kanala 99 bin 906 TL ceza kesti.





'İçki şişelerinin yakın çekimleri...'



Star TV’de genel izleyici koduyla 29 Ekim 2011 tarihinde 19.55’te yayınlanan bölüme ilişkin inceleme sonucunda RTÜK tarafından şu tespitler yapıldı:



“Oyuncuların sıkça alkol tükettikleri ve içki şişelerinin sık sık yakın çekimlerde gösterildiği, erkek kardeşlerden Erhan’ın ağabeyi Ali İhsan’ın nişanlısına âşık olduğu ve cinsel birliktelik yaşadığı, bir gece kulübünde, parmaklıklarla çevrili localarda dans eden bikinili genç kızların striptizi andıran gösterileri, İffet adlı genç kızın tutkulu aşk yaşadığı taksi şoförü Cemil tarafından tecavüze uğraması ve hamile kaldığında da sevgilisi tarafından terk edildiği, tespit edildi.”





