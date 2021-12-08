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RTÜK, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlattı

"Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz"

08 Aralık 2021 23:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'ın 'Konuşanlar' isimli programına 'Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar'dan inceleme başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu program, Youtube üzerinden başlayıp Exxen'de devam etmişti. Şahin, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır."

Ebubekir ŞahinExxenKonuşanlarAcun IlıcalıRTÜKRTÜK Konuşanlar
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