Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu , 2016'nın ilk 6 ayında RTÜK'ün televizyon kanallarına verdiği para cezalarıyla ilgili olarak, "1 Ocak-15 Haziran 2016 arasını kapsayan 6 ay içinde RTÜK'ten en çok para cezası yiyen kanal Star olmuş. Tam 6 milyon 295 bin lira ceza kesilmiş Star’a. Onu 5 milyon 183 bin lira cezayla Kanal D takip ediyor. Bu iki kanalın yediği ceza miktarıyla diğer kanallara kesilen cezalar arasında uçurum var. Bu iki kanalı Fox TV, 1 milyon 863 bin lira, TV8, 1 milyon 547 bin lira ve Show TV 1 milyon 186 bin lira ceza ile takip ediyor. En son sırada ise atv var, yediği ceza sadece 1 milyon 107 bin lira" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun, "RTÜK hangi kanala ne kadar ceza kesti" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Yılın ilk 6 ayında Rtük'ün kanallara kestiği ceza rakamlarına ulaştım.

Bunlar gizli bilgiler değil, kamuya açık herkesin ulaşabileceği rakamlar...

Türkiye’de radyo televizyon yayıncılığını denetleyen kurum olarak RTÜK, yayıncılık ihlali yapan kanallara ceza kesmesi normal...

Buna kimsenin söyleyecek bir şeyi yok...

Ama ortaya çıkan tablo, bazı kanalların kayırıldığını bazı kanalların ise kılıçtan geçirildiğini gösteriyor...

1 Ocak-15 Haziran 2016 arasını kapsayan 6 ay içinde RTÜK’ten en çok para cezası yiyen kanal Star olmuş... Tam 6 milyon 295 bin lira ceza kesilmiş Star’a...

Onu 5 milyon 183 bin lira cezayla Kanal D takip ediyor...

Bu iki kanalın yediği ceza miktarıyla diğer kanallara kesilen cezalar arasında uçurum var...

Bu iki kanalı Fox TV, 1 milyon 863 bin lira ceza...

TV8, 1 milyon 547 bin lira ceza...

Show TV, 1 milyon 186 bin lira ceza ile takip ediyor...

En son sırada ise atv var, yediği ceza sadece 1 milyon 107 bin lira...

Bu cezaların hangi programlara kesildiğini, gerekçelerinin ne olduğunu detaylarıyla inceledim...

Ortaya çıkan tablo şu: RTÜK cezaları hakkaniyetli bir şekilde kesmiyor kanallara...

Önce tabloları inceleyim, sonra işin yorum kısmına geçeriz...

RTÜK’ün adaleti

Star’ın 6 milyon ceza yiyip, atv’nin 1 milyon lira ceza yemesini...

Kanal D’nin 5 milyon ceza yiyip, TV8’in 1,5 milyon ceza yemesini kusura bakmayın da kimse izah edemez bana...

Star ve Kanal D ilk 6 ayda yağmur gibi ceza yerken atv sadece iki programdan ceza almış...

İki kez Esra Erol’dan, bir kez de Ana Haber Bülteni’nden...

Ana Haber Bülteni’ndeki ceza doğrudan bir giyim markasının reklamı yapıldığı için...

Esra Erol’a da herhalde bütün evlilik programlarına verdik, buna vermesek olamazdı diye mecburen kesmişler...

Diğer tarafta ise Star’ın tek bir dizisine kesilen ceza atv’ye 6 ayda kesilen cezanın toplamından fazla...

Star ve Kanal D sadece dizilerden değil, yayınladığı filmlerden bile ceza yerken atv’nin tek bir dizi ya da film cezası yok...

Şimdi sevgili RTÜK üyeleri, elinizi vicdanınıza koyun ve yanıt verin, bu kanalların hepsinde yayınlanan dizilerin konuları üç aşağı beş yukarı birbirinin benzeri değil mi?

Atv dizilerinde argo ve şiddet hiç mi yoktur?

Atv dizilerinde, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, kadını istismar eden” hiçbir sahne yayınlanmamış mıdır?

Bir tarafa “gözünün üzerinde kaşın var” diyerek ceza keser, diğer tarafı görmezden gelirseniz bu adaletsiz durum ortaya çıkar...

Sadece adaletsizlik değil, haksız bir rekabetin de önünü açmış olursunuz...

Sadece atv değil, TV8 için de benzer durum geçerli...

Dört kez para cezası alan İşte Benim Stilim olmasa neredeyse TV8 hiç RTÜk cezası almayan kanal olarak tarihe geçecekmiş...

Son söz

Yanlış anlaşılmasın, ben atv ya da TV8’e neden az ceza veriliyor demiyorum...

Doğru olan belki de atv ve TV8’e verilen kadar ceza zaten...

Çünkü böyle yüksek cezalarla Türk televizyonculuğunun yaşaması imkansız.

RTÜK mutlaka para dışında caydırıcı farklı cezalar bulmalı, o da başka bir yazının konusu...

İki önemli not...

1- Yukarıda ceza yiyen programların bazıları 2015 yılında yayınlanmış ve bitmiş programlar... Ancak para cezaları 2016’nın ilk 6 ayı içinde kesinleştiği için listede yer alıyor...

2- RTÜK, programın ihlali gerçekleştirdiği ayki kanalın reklam gelirinin toplamının yüzde 1’i kadar ceza kesiyor... O yüzden bazı para cezaları aynı rakamdır...