RTÜK hangi dizileri fişledi?

T24 - Dizilerde; belden aşağı esprilerin olduğu, bekâretin önemsizliğinin öne çıkarıldığı, Türk tarihinin çarpıtıldığı, derin devlet meşrulaştırıldığı gibi şikayetler var...



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan raporda, farklı kanallarda yayınlanan dizilerle ilgili ilginç tespitler yapılıyor.

RTÜK İletişim Merkezi’ne gelen şikâyetlerden de yola çıkılarak hazırlanan rapora göre; kurumun fişlediği iddia edilen diziler şöyle...

KÜÇÜK SIRLAR

Gençler lise çağında olmalarına rağmen cüretkâr hayatları ve sınıf ayrılıklarına yapılan vurgu dikkat çekiyor. Lise öğrencilerinin okula lüks araçlarıyla; genç kızların abartılı makyajlarıyla gitmeleri, okul dolaplarında içki şişeleri bulundurmaları, okulda sevgilileri ile öpüşebilmeleri dikkat çekiyor. Varlıklı aile çocuklarının aynı koleje burslu olarak devam eden başka bir öğrenciye, “varoşcan” diye hitap etmeleri da dikkat çekici.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

Ali, eşinden ayrı bir ilişkisi olması ve karısı hapisteyken sevgilisini çocuklarının olduğu eve getirmesi, çocuklarını dövmesi gibi nedenlerle örnek baba profili çizmemektedir. Aylin’in babası yaşında bir erkekle duygusal ilişki yaşaması uygun bir davranış olmamıştır. Mete’nin de babasına, “Geberteceğim lan seni” demesi, çocuklara ve gençlere kötü örnek oluşturabilecek niteliktedir.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE?

Daha birinci bölümünde sansasyonel bir şekilde dakikalarca adeta görsel bir duruma sokulan tecavüz sahnesi yaşanıyor. Bu sahne kullanılarak reyting planlaması yapılmakta, toplumsal bir yara amacından saptırılarak tamamen tecimsel bir amaca tahvil edilmektedir. Bu tür yapımlar değer yargılarını zaafa uğratmakla birlikte, yaşanan olayları ajite ederek yayıncılığa alet etmektedir.

KURTLAR VADİSİ

Dizi sadece yoğun izlenme oranıyla değil, aynı zamanda şiddet kültürünü ve derin devleti meşrulaştıran içeriğiyle gündeme geldi. Böylesi bir temanın bu kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaşması diziyi sosyolojik bir olguya dönüştürmüştür.

HANIMIN ÇİFTLİĞİ

Türk toplununun aile yapısına ve manevi değerlerine uygun olmayan aile içi gönül ilişkilerinin yaşandığı dizide, “Senin Allah’ın kitabını, ulan Allahsız, ulan kitapsız” gibi kutsal değerlerimize hakaret içeren konuşmaların yer aldığı dikkat çekmektedir.

BEHZAT Ç

Her bölümde cinayet ya da ölüm yaşanıyor. Belden aşağı espriler yapılıyor olsa da bunlar “bip”lenmekte, bunun dışında da sıkça “lan, lun” şeklinde konuşmalar geçmektedir.



