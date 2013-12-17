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RTÜK: Hadise'nin klibi müstehcen, yozlaştırır

RTÜK , Hadise’nin ‘Melek’ adlı klibini , karı-kocanın aldatma görüntüleri nedeniyle aile yapısını yozlaştıracak boyutta müstehcen buldu

17 Aralık 2013 13:59

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzleme ve Değerlendirme Dairesi, Hadise’nin “Melek” adlı klibinin “müstehcen” olduğunu ve “gençlerin ve çocukların ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğini” belirterek ceza verilmesini talep etti.

Uydudan yayın yapan Mercek TV adlı kanalda 1 Eylül günü Hadise'nin 'Melek' adlı parçasına ait klip yayınlandı. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi raporunda, şu görüşler yer aldı:

"Klibin başında eşiyle evde tartışan kadın, bir barda gördüğü erkekle yakınlaşmaktadır. Kadının erkekle sokakta başlayan öpüşmesi yatakta devam etmektedir. Birbirlerine sarılmaları, öpüşmeleri, kamera açısının erkeğin pantolonunu çıkarma görüntüsüne odaklanması, cinsel ilişkiyi resmetmektedir. Kendi evinde karısını başka bir erkekle yakalayan eş de, tepki olarak başka bir kadını yatak odasına çağırmaktadır."

 

 

Aldatma doğal bir davranış gibi

 

RTÜK üyeleri de "Klipte aldatma doğal bir davranış gibi gösterilmeye çalışılmakta, karı-koca karşılıklı olarak birbirini aldatmaktadır. Bu görüntüler geleneksel aile yapımızın yozlaşmasına sebep olabilecek niteliktedir." görüşünde birleşti. Mercek TV'ye, "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verme" gerekçesiyle uyarı cezası verildi.

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