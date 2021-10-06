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Medya

RTÜK, FOX TV'ye 'Başak Demirtaş' incelemesi başlattı

Başak Demirtaş, bugün FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı

06 Ekim 2021 19:10

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

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