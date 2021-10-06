RTÜK, FOX TV'ye 'Başak Demirtaş' incelemesi başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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