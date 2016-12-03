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Yaşam

RTÜK evlilik programlarına ceza yağdırdı

RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV’deki evlilik programlarına para cezası verdi

03 Aralık 2016 04:26

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen yıla göre şikayet sayısında artış görülen evlilik programlarına ceza yağdırdı.

Vatandaşlardan üst kurula son bir yılda, RTÜK’ün 444 1 178 çağrı; hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden binlerce şikayet gelmesi üzerinde RTÜK, evlilik programlarına ceza yağdırdı.

Geçen yıl evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297  şikayet gelirken, bu yıl yaklaşık 12 kat gibi rekor artışla 87 bini geçtiği bildirildi. Buna göre, Kanal D’de yayımlanan “Kısmetse Olur”, 38 bin 153 başvuru ile en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV’de yayımlandığı dönem 14 bin 801, Star TV’ye geçtikten sonra 3 bin 975 şikayet alan “Zuhal Topal’la” programı ikinci sırada yer aldı. ATV’deki “Esra Erol’da” 13 bin 79, Show TV’deki “Evleneceksen Gel” 3 bin 678 ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” ise 290 şikayet aldı.

RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV’deki evlilik programlarına para cezası verdi. 

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