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RTÜK eşi dışında başka kadınla dans etmeyi 'genel ahlak'a aykırı buldu

'Ben Bilmem Eşim Bilir' programında başka kadınla dans etmeyi genel ahlaka aykırı bulan RTÜK, Kanal D televizyonuna 410 bin TL para cezası verdi

20 Aralık 2014 19:59

RTÜK, Kanal D’de yayımlanan ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ adlı yarışma programında erkek yarışmacıların eşleri dışındaki başka kadınlarla dans etmelerini ‘genel ahlak’a aykırı bularak ‘aile yapısını bozduğu‘na hükmetti ve  programa 410 bin TL ceza kesildi.

Aldatma algısının eğlence unsuru olarak sunulmasının doğru olmadığına kanaat getiren RTÜK Türk aile yapısını temelden sarsabilecek ve genel ahlakın bozulmasıyla sonuçlanabilecek bir sürece yol açabileceği görüşünü benimsedi.

Üst Kurul, bu doğrultuda, Kanal D televizyonuna RTÜK mevzuatının, “yayınlar toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle para cezası kesti. 

 

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