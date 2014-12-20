RTÜK eşi dışında başka kadınla dans etmeyi 'genel ahlak'a aykırı buldu

RTÜK, Kanal D’de yayımlanan ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ adlı yarışma programında erkek yarışmacıların eşleri dışındaki başka kadınlarla dans etmelerini ‘genel ahlak’a aykırı bularak ‘aile yapısını bozduğu‘na hükmetti ve programa 410 bin TL ceza kesildi.



Aldatma algısının eğlence unsuru olarak sunulmasının doğru olmadığına kanaat getiren RTÜK Türk aile yapısını temelden sarsabilecek ve genel ahlakın bozulmasıyla sonuçlanabilecek bir sürece yol açabileceği görüşünü benimsedi.



Üst Kurul, bu doğrultuda, Kanal D televizyonuna RTÜK mevzuatının, “yayınlar toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle para cezası kesti.