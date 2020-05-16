RTÜK'e AKP kontenjanından seçilen Nurullah Öztürk'ün Reklam Kurulu’nda da yöneticilik yaptığı ortaya çıktı

AKP kontenjanından RTÜK’e seçilen Nurullah Öztürk’ün kanunda yasaklanmasına rağmen eşzamanlı olarak RTÜK’le bağlantılı olan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu’nda da yöneticilik yaptığı ve maaşa ek olarak huzur hakkı aldığı bildirildi.

RTÜK yasası RTÜK üyelerinin “resmî veya özel nitelikte hiçbir görev almaması, özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamayacağı” hükmünü taşıyor. 375 sayılı KHK da “Üst kurul üyelerinin görev alanlarıyla ilgili başka kuruluşlarda görev almalarını” yasaklıyor.

Toplantılarda 1700 TL huzur hakkı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yasa ve yönetmeliğine göre de RTÜK’ün Reklam Kurulu’na bir temsilci göndermesi gerekiyor. Bu temsilcinin RTÜK’te görevli bir memur olması gerekirken, yasaya aykırı olarak Üst Kurul üyesi gönderiliyor. Reklam Kurulu üyeleri katıldıkları her toplantıda 1700 lira huzur hakkı alıyor. Bu şekilde Nurullah Öztürk ek gelir temin ediyor.

İki kurumdan aynı ceza

Yayıncılıkla ilgili bir başka kurumda görev yapması yasak olan Öztürk’ün döneminde RTÜK ve Reklam Kurulu'nun, aynı kanaldaki aynı programa para cezası verdiği de ortaya çıktı.

RTÜK, 1 Haziran 2017 tarihinde yaptığı toplantıda Anadolu Dernek TV logolu kanala ilaç kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamını yayınladığı gerekçesiyle 12 bin 70 lira para cezası ve reklamı durdurma cezası verdi. RTÜK’ün oybirliğiyle aldığı bu kararda, dosyanın işlem yapılması için Reklam Kurulu’na gönderilmesine de karar verildi. Reklam Kurulu da 7 Haziran 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, aynı reklam nedeniyle Anadolu Dernek TV logolu kanala 12 bin 70 lira para cezası ve reklamı durdurma cezası verdi.

Bu reklamın RTÜK ile Reklam Kurulu’nun görev alanlarının çakıştığına bir örnek olduğunu ifade eden eski RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, BirGün'e yaptığı değerlendirmede "RTÜK Kanunu açıkça ihlal ediliyor" dedi.

"RTÜK işlevini yitirmiş, sansür aracına dönüşmüş bir çıkar ilişkileri ağıdır"

RTÜK Başkanı Şahin’in yönetim kurulu üyeliklerini gündeme getirdikten sonra görevden alınan Faruk Bildirici, "İşte RTÜK yönetiminde çöken zihniyet bu" dedi. Bildirici, "Üç kuruş fazla para kazanmak için kamu kaynaklarını yağma alanı olarak gören ve görev alanında terazisi şaşmış bir adaletin uygulayıcıları olmayı vicdanlarına sığdırıyorlar. Onlar sayesinde RTÜK artık işlevini yitirmiş, sansür ve korkutma aracına dönüşmüş bir çıkar ilişkileri ağıdır. Tıpkı Ebubekir Şahin gibi Nurullah Öztürk’ün RTÜK üyeliği de yasa dışıdır" dedi.

Öztürk: Ücret alıyoruz

Hakkındaki iddialarla ilgili BirGün’e konuşan RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk, KHK ile kendilerine bu gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapma yetkisinin verildiğini ifade etti. Reklam Kurulu’ndaki yerinin bir şirket yönetim kurulu üyeliğinden farklı olduğunu söyleyen Öztürk, "Burada RTÜK temsil edilmesi gereken bir kurum. Ben de görevimi yapıyorum" dedi.

RTÜK’te görevli bir memurun da temsilci olabileceğini ancak üst kurulun kendisini uygun gördüğünü anlatan Öztürk, "Toplantılara katıldığımız zamanlar belirli miktarda ücret alıyoruz" dedi.

Bildirici, RTÜK Başkanı Şahin'i görevden çekilmeye çağırmıştı

Faruk Bildirici, CHP kontenjanından seçildiği RTÜK üyeliği görevine devam ederken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına üyeliği bulunduğunu açıklamıştı. Bildirici, Şahin’in “RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması” için TBMM ve RTÜK Başkanlığı'na dilekçe vererek, gereğinin yapılmasını istemişti. Devam eden süreçte TBMM'de 283 milletvekilinin oyuyla seçilen Bildirici, RTÜK toplantısında AKP ve MHP kontenjanlarından seçilen 6 üyenin oyuyla ve 'üyelikten çekilmiş sayılarak' görevden alınmıştı.