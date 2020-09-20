RTÜK: Cumhurbaşkanımızı, RTÜK Başkanı ve üyelerini hedef alan küfür ve hakaret içerikli bildirimle ilgili suç duyuru yaptık; dava açıldı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve üyeleri hakkında "küfür ve hakaret içerikli" bildirimle ilgili suç duyurusu sonucu dava açıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada "25.09.2019 tarihinde internet üzerinden RTÜK iletişim merkezine ulaşan bir kişinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef alan küfür ve hakaret içerikli bildirimi hakkında Üst Kurul Başkanlığımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

RTÜK soruşturma sonucu "Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu ve 125/5. maddesinde düzenlenen kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret işlediğini belirten iddianame" hazırlandığını açıkladı.

İddianamenin Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini belirten RTÜK, "Radyo, televizyon ve internet yayınları hakkında vatandaşın her türlü eleştiri, şikâyet, öneri ve ihbarını titizlikle değerlendiren RTÜK; bu amaçlar dışında ifade özgürlüğü sınırlarını aşan sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere hakaret ve tehdit içerikli bildirimler hakkında da gerekli mercilere müracaatta bulunmaya devam edecektir" dedi.