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RTÜK, CHP Grubu'ndaki canlı yayında atılan sloganlar için 'Erdoğan'a hakaret'ten kanallara ceza verdi

RTÜK'ün ceza verdiği kanallar arasında Habertürk, NTV, CNN Türk de bulunuyor

16 Haziran 2016 23:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Mayıs'ta CHP TBMM Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sloganları canlı yayınlayan kanallara idari para cezası verdi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında, 24 Mayıs'ta CHP TBMM Grup Toplantısındaki hakaret içeren sloganları canlı yayınlayan Can Erzincan, Habertürk, NTV, Ulusal, CNN Türk, Bengütürk ve Halk Tv kanallarına 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'un 8. maddesi uyarınca oy çokluğuyla idari para cezası verildi.

Almanya'da bir televizyon kanalında yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler içeren klibe yayınlarında yer veren HTV Hayat televizyonuna da müeyyide uygulandı.

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